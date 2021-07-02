Умер последний узник концлагеря Ясеновац

В Сербии умер Базил Зуколо. Он был последним живым узником концлагеря Ясеновац. Об этом сообщили в Музее жертв геноцида, написал сайт kp.ru.

Зуколо было 98 лет.

До войны Базил Зуколо жил в городе Пожега, в 1943 году ушел в партизаны. В этом же году его взяли в плен и отвезли в концлагерь. В апреле 1945 года Зуколо удалось сбежать. Его вес после пребывания в концлагере составлял 48 килограммов.

После войны Зуколо удалось восстановить здоровье, он продолжил жить в родном городе.