Происшествия 09 января 2024, 14:13 Умер писатель Марк Харитонов Shot: писатель и обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов умер в Москве Unsplash

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Писатель и обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов скончался в Москве в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, утром тело писателя нашла в квартире его 45-летняя дочь. Предположительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, однако точный диагноз установят после вскрытия.

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Марк Харитонов написал десять повестей, семь романов, четыре сборника рассказов и два сборника стихов. Он получил французскую литературную премию за лучшее иностранное произведение в 1997 году и «Русский Букер» в 1992.

Харитонов также прославился как талантливый переводчик, работавший над текстами великих немецких авторов, таких как Томас Манн, Стефан Цвейг, Франц Кафка и Герман Гессе.