Умер первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников

3 июня в Москве умер Владимир Каданников, государственный деятель, первый президент АвтоВАЗа и гендиректор предприятия с 1988 по 2005 год, сообщил «Царьград». Каданникову было 79 лет.

Каданников родился в 1941 году в Нижнем Новгороде (в то время — Горький). В 1967 году приехал в Тольятти и начал работу на ВАЗе заместителем начальника цеха крупной штамповки. В 1988 году Каданникова назначили генеральным директором предприятия.

До 2005 года Каданников занимал различные должности в руководстве производства. Этот период был золотым для АвтоВАЗа — количество выпускаемых автомобилей доходило до миллиона. В 2005 году АвтоВАЗ перешел к структурам Рособоронэкспорта.

После ухода из АвтоВАЗа Каданников занимал позицию соучредителя банка «Автомобильный банкирский дом», а также продолжал работу в качестве председателя совета директоров «Национального торгового банка». После того, как банк был выкуплен Глобэкс банком, Владимир Каданников также был членов совета директоров банка до 2017 года.