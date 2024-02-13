Происшествия 13 февраля 2024, 17:50 Умер первооткрыватель стволовых стромальных клеток костного мозга Рубен Чайлахян «МК»: умер первооткрыватель стволовых стромальных клеток костного мозга Чайлахян Скриншот видео с YouTube-канала sprs-therapy / YouTube

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Первооткрыватель стволовых клеток Рубен Чайлахян скончался в своей квартире в Москве. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Доктор медицинских наук Рубен Чайлахян ушел из жизни в возрасте 86 лет. По информации СМИ, ученый, чье имя ассоциируется с важнейшими открытиями в области клеточной биологии, скончался в своем доме на улице академика Арцимовича в понедельник вечером.

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Чайханян занимал пост академика Национальной академии наук Армении, возглавлял лабораторию стромальной регуляции иммунитета НИИ эпидемиологии имени Гамалеи. Он был пионером в исследовании стволовых стромальных клеток костного мозга. В 2017 году его наградили медалью профессора Александра Максимова за выдающиеся достижения в решении проблем клеточной биологии, гематологии, иммунологии и регенеративной медицины.