Происшествия 16 августа 2023, 18:53 Умер отбывавший наказание в колонии генерал ФСО Лопырев Отбывавший срок за взятки генерал ФСО Лопырев умер в Рязанской области РИА «Новости»

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Бывший глава службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев скончался в колонии в Рязанской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин.

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев сегодня кончался в ОКБ (Областная клиническая больница. — прим. ред.). Ему стало плохо», — сказал он.

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По словам собеседника агентства, Лопырев умер после болезни.

Генерал отбывал наказание в исправительной колонии № 3. Его задержали в конце ноября 2016 года по итогам внутренней проверки, в ходе которой выявили признаки серьезных нарушений, писал RT.

В 2017 году Знаменский военный суд вынес решение приговорить Лопырева к 10 годам колонии за получение взяток на общую сумму около семи миллионов рублей.

По данным следствия, генерал брал взятки от руководителей ряда коммерческих организаций за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Уточнялось, что Лопырева не стали лишать офицерского звания и государственных наград.