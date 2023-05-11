Происшествия 11 мая 2023, 21:53 Умер один из пострадавших при обстреле Горловки Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели одного из пострадавших при обстреле города РИА «Новости»

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один из пострадавших в результате обстрела города умер в больнице. Причиной смерти мирного жителя стали полученные ранения, написал глава населенного в Telegram-канале.

«Один из раненных обстрелом ВСУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм», — написал Приходько.

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ВСУ выпустили по Горловке семь ракет РСЗО БМ-21 «Град». В итоге пострадали много мирных жителей. Украинские войска обстреляли Горловку три раза за минувший день. По предварительным данным, ранения получили три человека. Кроме того, украинские военные выпустили пять снарядов по Донецку.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ в течение четверга, 11 мая, выпустили по территории Донецкой Народной Республики 194 боеприпаса из реактивных систем залпового огня. боевики наносят удары в основном по мирным кварталам. Больше всего прилетов зафиксировали в Горловке, а также в Кировском и Петровском районах Донецка.