Происшествия 22 февраля 2024, 18:45 Умер мужчина, в которого стреляли у гимназии в Петербурге Telegram-канал «112»: в Петербурге умер водитель, в которого выстрелили у школы Телеканал «360»

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Водитель петербургского адвоката, который стал случайной жертвой покушения, не выжил. Как сообщил Telegram-канал «112», мужчина умер 22 февраля.

Киллер выстрелил уроженцу Узбекистана в затылок возле гимназии на Выборгском шоссе, на глазах у множества людей. Покушение готовилось на адвоката, водитель стал жертвой по ошибке. Мужчину убили после того, как он привез детей своего начальника в школу. Неизвестный подошел к водителю со спины.

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Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Несколько дней за его жизнь боролись медики. У пациента диагностировали отек головного мозга, состояние было тяжелым, и спасти его не смогли.

Стрелок сбежал, его до сих пор не удалось найти. Правоохранители нашли на месте преступления гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.