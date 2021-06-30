Умер мужчина, который пытался сжечь 10 человек в Пермском крае

Мужчина умер от ожогов в Пермском крае. Он пытался сжечь 10 знакомых в своем гараже. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным агентства Ura.ru, уголовное дело прекратили в связи с его гибелью.

Уточняется, подозреваемый находился в своем гараже в компании семерых мужчин и трех женщин. У него возник конфликт с одним из присутствующих. Началась драка. После этого он сходил домой за канистрой с бензином, облил знакомых и поджег. Пятеро из них и сам подозреваемый получили ожоги и были доставлены в больницу.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». По данным следствия, в момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.