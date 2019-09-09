Умер малыш, который пытался спасти дедушку из горящей бани

Несчастный случай произошел 30 августа. Как написала у себя на стене во «ВКонтакте» мама ребенка, он пострадал, спасая своего дедушку. Они вместе пошли топить баню и судя по всему в какой-то момент пожилому человеку «стало плохо, и он потерял сознание». Шестилетний малыш не бросил его, а попытался спасти от огня, однако силы оказались неравны — «за считанные секунды пламя охватило и его».

Несмотря на все усилия внука, мужчина скончался на месте. Малыш смог самостоятельно покинуть горящую баню, но слишком поздно — к тому времени малыш получил ожоги 90% тела, а также 15-20% верхних дыхательных путей.

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Ребенок боролся за свою жизнь больше недели. Сначала его пытались спасти в местной больнице, затем перевезли в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Нижнего Новгорода. Врачи сделали все возможное, чтобы вылечить маленького пациента, но его травмы оказались слишком серьезными.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.