Происшествия 27 июня 2023, 10:46 Умер мальчик, которого сверстник поджег на детской площадке в Москве Прокуратура Москвы: в больнице умер подросток, которого друг поджег на детской площадке РИА «Новости»

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В столице умер 14-летний школьник, которого знакомый три недели назад облил горючей смесью и поджег на детской площадке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По версии следствия, 5 июня 14-летний школьник на детской площадке в Чечерском проезде в столице, облил ровесника бензином и поджег. Пострадавший получил 99% ожогов тела. На протяжении нескольких недель медики боролись за его жизнь, проводили сложные операции, в том числе по пересадке кожи. Но спасти ребенка не удалось.

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Сотрудники правоохранительных органов переквалифицировали действия подозреваемого в поджоге со статьи «Покушение на убийство с особой жестокостью на — „Убийство с особой жестокостью. Сейчас подросток находится под арестом. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Москвы.

Ранее мужчина поджег приятеля на юго-западе Москвы, облив его водкой.