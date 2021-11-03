Умер известный сексолог Полеев

Умер известный сексолог, автор бестселлеров о сексе, эксперт многочисленных программ и телешоу Александр Полеев. Ему было 72 года. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на страницу Европейской ассоциации психологов-сексологов в Facebook.

«Сегодня из жизни ушел легендарный Александр Моисеевич Полеев — врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор, автор книг», — заявили в ассоциации.

Сотрудники организации выразили погибшему благодарность. Также они отметили, что именно благодаря Полееву возникла идея создать ЕАПС.