Умер известный пермский врач Станислав Прохоров

Ушел из жизни известный анестезиолог Станислав Прохоров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Перми. Ему было 64 года. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.

Прохоров посвятил медицине 40 лет своей жизни. Он неоднократно выезжал для работы в Китай, помогал кардиологическим центрам Кемерово, Краснодара, Астаны. Являлся преподавателем Пермского медицинского университета.