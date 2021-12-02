Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо

Ушел из жизни калининградский фотограф и фоторепортер Игорь Зарембо. Ему было 73 года. О смерти Зарембо сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, написала «Политика сегодня».

Зарембо работал фоторепортером ФОТО ИТАР-ТАСС по Калининградской области, а также в РИА «Новости». Кроме того, сотрудничал с зарубежными изданиями и агентствами: Ullstein, EPA, Getty и другими. Являлся членом Союза журналистов и Союза фотохудожников России.