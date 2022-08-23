facebook_pixel
    23 августа 2022, 02:04

    Умер глава Чебоксар Олег Кортунов — СМИ

    «PRОГород»: умер глава города Чебоксары Олег Кортунов

    Полина Созыкина

    В понедельник вечером скончался глава города Чебоксары Олег Кортунов, об этом сообщило издание «PRОГород». Политику было 38 лет.

    Умер глава Чебоксар Олег Кортунов — СМИ

    По предварительной информации, причиной смерти Кортунова могла стать сердечная недостаточность, пишет портал. Смерть наступила примерно в 21:00 по московскому времени.

    Кортунов родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Окончил машиностроительный факультет ЧГУ. На заводе «Чувашкабель» он прошел путь от ученика слесаря-ремонтника до заместителя генерального директора. Главой города и председателем Чебоксарского городского Собрания депутатов Кортунова избрали в октябре 2020 года.

    На прошлой неделе Чебоксары отпраздновали 553-летие. День города отмечали с 15-го по 21 августа. Главные праздничные мероприятия стартовали 19 августа — на двух центральных площадках города прошли спортивные соревнования.