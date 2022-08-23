В понедельник вечером скончался глава города Чебоксары Олег Кортунов, об этом сообщило издание «PRОГород». Политику было 38 лет.

По предварительной информации, причиной смерти Кортунова могла стать сердечная недостаточность, пишет портал. Смерть наступила примерно в 21:00 по московскому времени.

Кортунов родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Окончил машиностроительный факультет ЧГУ. На заводе «Чувашкабель» он прошел путь от ученика слесаря-ремонтника до заместителя генерального директора. Главой города и председателем Чебоксарского городского Собрания депутатов Кортунова избрали в октябре 2020 года.

На прошлой неделе Чебоксары отпраздновали 553-летие. День города отмечали с 15-го по 21 августа. Главные праздничные мероприятия стартовали 19 августа — на двух центральных площадках города прошли спортивные соревнования.