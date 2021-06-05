Умер футболист Висин

Бывший игрок «Милана» Сеид Висин умер. Ему было 20 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter клуба.

«Невозможно подобрать подходящие слова, чтобы проститься с 20-летним парнем. Все наши мысли обращены к Сеиду Висину, его семье и тем, кто его любил», — говорится в посте.

Причина смерти спортсмена пока неизвестна.

Висин закончил карьеру в 2017, после чего ушел из «Милана» и перешел в мини-футбол.

Ранее умер отец российского футболиста Павла Мамаева Константин Мамаев. Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«Скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. Это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться», — сказал Бушманов.

По словам адвоката, отец спортсмена сильно переживал за сына, из-за чего у него пошатнулось здоровье.

В день смерти отца в Московском городском суде рассмотрели апелляцию Павла Мамаева и Кирилла Кокорина. Футболисты проиграли дело.