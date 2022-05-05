Умер бывший дипломат Виктор Загреков

Известный в прошлом дипломат, бывший представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Загреков погиб. Мужчине на момент смерти было 78 лет. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Дипломата не стало 3 мая. Причиной смерти получала травма, которую мужчина получил 7 марта во время падения в бассейн. После случившегося мужчину госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, передал сайт kp.ru.