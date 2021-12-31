Умер брат патриарха Николай Гундяев

Старший брат предстоятеля РПЦ протоиерей Николай Гундяев скончался на 82-м году жизни. Он был почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга.

Николай Гундяев долго и тяжело болел. Его отпевание состоится 2 января, а похороны — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, передало РИА «Новости».

Гундяев родился в 1940 году в семье ленинградского священника. Пережил блокаду Ленинграда. Окончил Ленинградскую духовную академию, впоследствии стал ее профессором, преподавал патрологию.

С 1977 по 1986 год Гундяев был настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, с 1986 по 1987 год — ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1987 году вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора, а с 2014 года — почетным настоятелем.

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