Происшествия 27 февраля 2024, 13:21 Умер актер Павел Жабицкий «РГ»: актер Павел Жабицкий скончался на 45-м году жизни

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На 45-м году жизни скончался актер и режиссер Павел Жабицкий. Об этом сообщила «Российская газета».

Павел Жабицкий ушел из жизни 23 февраля. Причина смерти неизвестна. Прощание с артистом пройдет 29 февраля.

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О кончине артиста стало известно из сообщения на польском кинематографическом портале FilmPolski, информацию о смерти подтвердила его семья.

В актерской карьере Жабицкого — более десятка разнообразных проектов, включая такие фильмы и сериалы, как «Паршивая овца», «Генетический код», «25 лет невинности». Жабицкий также выступал в роли менеджера проектов и ассистента режиссеров в нескольких кинопроизведениях. Популярность артисту принесла роль ксендза Жабы в драме 2018 года «Клир».