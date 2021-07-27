Умер актер Юрий Огульник

Актер театра МОСТ Юрий Огульник умер в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.

По данным RT, актер умер в больнице.

«Он скончался сегодня в больнице», — уточнили в театре.

Представрительная дата прощания назначена на пятницу.

Ранее вокалист рок-группы Metal Church Майк Хоу умер в Америке. Ему было 55 лет.

По предварительным данным, музыкант скончался в своем доме. Причины его смерти пока не называются. Родственники Хоу позже расскажут о месте и времени похорон.