26 февраля 2024, 12:11
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Эрнст Романов
Народный артист России Эрнст Романов умер в возрасте 88 лет
На 89-м году жизни скончался народный артист России Эрнст Романов, известный благодаря ролям в популярных сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Глухарь». Об этом сообщил Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова.
Легендарный актер умер 25 февраля. О причинах смерти артиста не сообщалось.
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Романов родился в 1936 году в Кабаковске Свердловской области, ныне — город Серов. Он окончил Государственный институт театрального искусства в 1957-м. В 1969 году он стал частью коллектива Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а с 1971 года — Академического театра имени Пушкина. Он работал также в Театре на Литейном.
За плечами народного артиста России — свыше 210 ролей в кино и телевидении. Среди наиболее запоминающихся лент — «Собака на сене», «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей».
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