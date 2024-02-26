Происшествия 26 февраля 2024, 11:57 Умер актер и телеведущий Алексей Митрофанов Актер и телеведущий Алексей Митрофанов умер в 56 лет из-за тромба Dmitry Rozhkov / Викимедиа

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В воскресенье, 25 февраля, в возрасте 56 лет в Болгарии умер актер и телеведущий Алексей Митрофанов. Об этом сообщили его близкие в соцсетях.

«Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб», — написали друзья умершего в соцсети Facebook*.

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Алексей Митрофанов родился в Москве и вырос в семье инженеров-конструкторов. Он окончил Московский авиационный институт и работал в Музее истории Москвы и в СМИ.

Он написал пятнадцать книг серии «Прогулки по старой Москве», книги о различных городах, биографию Владимира Гиляровского для серии ЖЗЛ. Также был автором телевизионной передачи о Гиляровском, в которой исполнил его роль.

В 2010–2015 годах Митрофанов был ведущим цикла передач «Хроники московского быта» на телеканале «ТВ Центр» и гидом и лектором проекта «Москва, которой нет».

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