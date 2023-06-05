Происшествия 05 июня 2023, 15:20 Ульяновский СК начал проверку сообщений об отравлении сидром 16-летней сироты СК сообщил о проверке сообщений об отравлении сидром сироты в Димитровграде РИА «Новости»

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Следователи начали проверку сообщений СМИ о том, что среди отравившихся сидром в Димитровграде была 16-летняя девушка. Она распивала напиток со старшей сестрой. Родителей у них нет.

СК предварительно установил, что 16-летняя девушка распивала сидр со старшей сестрой в период с 3 по 4 июня. Позже ее доставили в больницу. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Источник «360» ранее сообщил, что старшая сестра 16-летней пострадавшей умерла от отравления.

По факту массового отравления сидром в Ульяновской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Подозреваемый — бизнесмен из Самарской области. Мужчину задержали. В Ульяновской области начали изымать и продажи опасный напиток. Губернатор региона Алексей Русских заявил, что в результате отравления умерли восемь человек.