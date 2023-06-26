Происшествия 26 июня 2023, 14:14 Улицы столичного района Северное Чертаново затопило кипятком В Северном Чертанове на юге Москвы прорвало трубу с горячей водой

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Рабочие устранили утечку горячей воды в столичном районе Северное Чертаново, сообщил представитель ПАО «МОЭК» Евгений Дмитриев.

Неподалеку от «Оазис-парка» на юге Москвы образовался «горячий источник» из-за прорыва на теплосети. Очевидцы сняли происходящее на камеру смартфона и разместили видео в соцсетях. На кадрах можно увидеть залитые кипятком дороги, затопленные машины, стоящие на обочине. Над улицами поднялись клубы пара.

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Дмитриев пояснил, что во время плановых гидравлических испытаний во время подготовки к отопительному сезону в Северном Чертанове нашли утечку на теплосети. Для быстрого устранения на место прибыла бригада МОЭК, утечка локализована.

Сейчас специалисты продолжают вести ремонтные работы. Отключения воды в домах местных жителей удалось избежать.

Ранее глава Союза жилорганизаций Крохин сообщил, что сроки отключения воды в России сократят до пяти-восьми дней.