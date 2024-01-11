Происшествия 11 января 2024, 11:15 Улицы превратились в озера. Прорыв трубы в Новосибирске оставил без тепла жителей двух районов Прокуратура начала проверку после крупной коммунальной аварии в Новосибирске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители домов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска в ночь на 11 января остались без отопления. Как написал сайт kp.ru, из-за дефекта на теплосети затопило несколько улиц города. Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов собрал заседание оперативного штаба.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения в домах. В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники уже выехали к месту происшествия, чтобы координировать работы по восстановлению теплоснабжения.

Реклама

«В ходе проверки прокуратура даст оценку принятым мерам ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду, к устранению коммунальной аварии», — добавили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Из-за аварии 104 жилых многоквартирных дома 13 объектов соцзначения в мороз остались без тепла и горячей воды.

Кроме того, затопило трамвайные пути на Троллейной улице, транспорту пришлось поменять маршрут. Очевидцы в Сети рассказали, что в воде оказались несколько улиц. Автомобилям, по их словам, приходится буквально «выплывать». Энергетики планируют устранить прорыв 11 января до 20:00.

«Сибирская теплосбытовая компания» сообщила о начале подключения к отоплению домов на улицах: Широкая, Забалуева, Планировочная, Невельского, Колхидская, Фасадная, Халтурина, жилмассив Затон. Специалисты пояснили, что давление приходится поднимать медленно, чтобы не получить новых повреждений.

Ранее крупная коммунальная авария произошла в микрорайоне Климовск в Подмосковье. Ситуация с отключением почти 200 домов от отопления стала одной из самых тяжелых в сфере ЖКХ региона. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после масштабной аварии на частной котельной подготовили программу капитального ремонта домов.