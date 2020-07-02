Улицы и помещения затопило в Томске. Видео

В четверг вечером на Томск обрушился мощный ливень с градом. Некоторые улицы города оказались под толстым слоем воды.

Видео затоплений публикуют местные жители в социальных сетях. В некоторых районах движение по улице затруднено как для пешеходов, так и автомобилистов. Как сообщает портал tvtomsk, стихия разгулялась на центральных улицах города.

Из-за сильных порывов ветра упал строительный кран. Видео опубликовал местный Telegram-канал.

Непогода добралась даже до студенческих общежитий. На кадрах видно, что весь пол помещения в воде.

В пресс-службе региональной администрации сообщили, что получили восемь сообщений о падении или повреждении деревьев, четыре об подтопления подвалов и три о протечке кровли.

«Сейчас городские службы, в том числе, управляющие компании, приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.