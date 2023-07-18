Происшествия 18 июля 2023, 01:09 Улицы Екатеринбурга затопило из-за мощного ливня — видео Жители Екатеринбурга сняли на видео затопивший улицы города ливень

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Сильные ливни с ураганным ветром и грозами обрушились 17 июля на Екатеринбург. В результате часть улиц и зданий оказались затопленными, а некоторые районы остались без электричества, сообщили горожане в Сети.

По данным Telegram-канала «Подъем» водой затопило здание местного железнодорожного вокзала. По словам местных жителей, она поднялась до рамок, а в некоторых местах доставала им до щиколоток. Судя по опубликованным кадрам, автомобили также с трудом пробирались по улицам Екатеринбурга.

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Также из-за обильных осадков ливневки на некоторых участках дорог не справлялись. Большой потоп наблюдался на перекрестке Луначарского — Шарташская, на Щербакова и Бакинский комиссаров, сообщило Ura.ru.

Несколько дней назад Екатеринбург накрыло густым смогом из-за лесных пожаров. По всему городу чувствовался запах гари, а видимость на некоторых участках дорог опускалась почти до нуля.