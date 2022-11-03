Улицу в центре Белгорода перекрыли из-за мужчины с «гранатой» | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 01:07 Улицу в центре Белгорода перекрыли из-за мужчины с «гранатой» И.о. мэра Белгорода: улицу Попова перекрыли из-за человека с гранатой, оказавшейся муляжом

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В центре Белгорода вечером произошел инцидент: мужчина почти час простоял с «гранатой» в руке около универмага «Белгород». Оперативные службы оцепили район и перекрыли движение по улице Попова. Об этом написал исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов на свой странице «ВКонтакте».

«Около 21:50 в районе универмага „Белгород“ было перекрыто движение на улице Попова. Здесь был замечен подозрительный мужчина, который держал в руках предмет, похожий на гранату. На текущий момент известно, что это муляж», — написал Демидов.

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Выяснилось, что пьяный прохожий «выдернул чеку» и вручил мужчине «гранату». Тот не смог определить, что это зажигалка и простоял с ней час, сжимая в руке. Прибывшие на место происшествия саперы изъяли у мужчины предмет, сообщил Telegram-канал Baza.

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Глава города отметил, что ведутся следственные действия, угрозы нет, движение восстановлено.

В Белгородской области указом президента России Владимира Путина с 19 октября введен средний уровень реагирования. Также особое положение объявили в других российских регионах, граничащих с Украиной.