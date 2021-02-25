Улицу в Красноярске затопило из-за туалетного коврика в унитазе. Видео

В Красноярске из-за забитой канализации затопило улицу 78-й Добровольческой бригады. Причиной стал туалетный коврик, который неосмотрительные жители смыли в унитаз, сообщили на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Засор устранили за несколько часов. Красноярские коммунальщики удивились, когда достали из забитой канализационной трубы туалетный коврик. В мэрии отметили, что совсем недавно информировали горожан о том, какие предметы не следует смывать в унитаз, однако не могли предположить, что кому-то придет в голову пихать в канализацию ковер.

«Напомним, этим летом коммунальщики уже доставали из канализации туфли и надувной матрац. Как думаете, что еще можно ожидать?» — задались вопросом на странице мэрии.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Город Красноярск»

Сотрудница ЖКХ в беседе с «360» рассказала, что одним ковриком дело не обошлось — по пути он насобирал на себя другие тряпки и салфетки. Она отметила, что в последнее время в Красноярске на сетях канализации действительно участились случаи подобных засоров.

Очевидцы сняли видео, на котором показано, как затопило улицу.