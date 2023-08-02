Происшествия 02 августа 2023, 17:33 Улицу на юго-западе Москвы затопило из-за ливня Жители юго-запада Москвы поделились кадрами с улицы Вавилова, затопленной после дождя Соцсети

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В некоторых районах Москвы прошел короткий, но интенсивный ливень. Особенно сильно непогода сказалась на улице Вавилова на юго-западе столицы, где вода, по словам пользователей соцсетей, поднялась почти по пояс.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы заверили, что образовавшаяся из-за дождей лужа в течение 15 минут ушла в ливневую канализацию. Сейчас улица Вавилова вернулась к обычному состоянию. Движение трамваев, которое ненадолго перекрывали, также восстановили, уточнили в столичном дептрансе.

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Ранее спасатели предупредили жителей столицы, что на смену дождю 3 августа придет тридцатиградусная жара.