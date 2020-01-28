Уличный трансформатор загорелся в Москве

Источники «360» сообщили о возгорании, произошедшем в проезде Востряковский, 10. Они сообщили, что вспыхнул трансформатор размером 20×30 метров. Отмечено открытое горение. По их данным, пожару присвоен ранг 1-бис.

Собеседники редакции также заявили, что пожарные не могут тушить пожар, так как он под напряжением. Но существует угроза перехода огня. Трансформатор горит на территории ТЭЦ.

В столичном МЧС подтвердили факт возгорания.

«Поступила заявка о возгорании в Востряковском проезд. Произошло возгорание уличного трансформатора. Площадь горения — 60 квадратных метров. Подразделения на месте, работают. Сведения о пострадавших не поступали. Это уличный трансформатор, он не расположен на территории ТЭЦ», — сообщили в ведомстве.

Пожар на ТЭЦ ликвидирован в 22.20. По уточненным данным, площадь составила 20 квадратных метров.