Уличные танцы в Екатеринбурге закончились массовой межнациональной дракой

В центре Екатеринбурга, возле бара на улице Тургенева, произошла массовая драка. Конфликт разгорелся на межнациональной почве, сообщил сайт E1.ru.

Драка началась после того, как египтяне начали танцевать на улице. Это не понравилось компании русских ребят, и те накинулись на иностранцев. Об этом рассказал очевидец по имени Умеджон.

Полицейским поступали обращения о нарушении порядка в связи с дракой, но заявлений от пострадавших не было, сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу.

Потасовка произошла в пятницу вечером возле бара «Че почем». Заведение открылось весной. Местные жители, недовольные таким шумным соседством, неоднократно жаловались в полицию. Они написали уже больше 70 обращений. Возле бара начал дежурить патруль, но и это не помогло. Посетители бара продолжают устраивать драки и кричат под окнами, мешая людям спать.

Ранее на ярмарке в Казани местные жители чуть не устроили массовую драку в очереди за картошкой. Люди занимали места с трех часов ночи, в итоге многие ушли с пустыми руками.