Уличного музыканта избили в Сургуте

Неизвестный избил жителя Сургута Владислава Женжера металлической цепью. Его жене и маленькому ребенку злоумышленник угрожал убийством. Об этом сообщила супруга пострадавшего в соцсетях, рассказал Ura.ru.

Анна написала, что к их семье подошли трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них начал замахиваться и угрожать. На просьбу отойти от коляски, мужчина схватил металлическую цепь и начал избивать ею Владислава.

По словам жены потерпевшего, инцидент произошел в сквере «Молодежный». Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что нападавшему не понравилась музыка Владислава.

В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что информация уточняется. Никаких других комментариев от ведомства не поступало.