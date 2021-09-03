Уличная веранда пострадала в Сочи из-за смерча

Смерч в Сочи свалил дерево на уличную веранду. Три человека пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Сочи».

Все произошло на улице Советской, в заведении «Фрау Марта Сочи». На кадрах видно, что огромное дерево упало на крышу пристройки, полностью повалив ее. Пострадавшие получили ушибы.

Непогода бушует в Сочи уже несколько дней. В среду, 1 сентября, смерч вышел на берег и раскидал шезлонги в районе пляжа «Бургас». Вихрь повредил около 30 шезлонгов, никто не пострадал. После этого мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о подготовке пунктов эвакуации.

В следующие сутки в городе прошли сильные дожди, жители также заметили град, написал kp.ru.

Кроме того, подтопленными оказались дома на территории Апшеронского района Краснодарского края. Вечером 2 сентября спасатели откачали всю воду. Об этом сообщил ТАСС.