«Улетела на заправку». В Москве столкнулись три автомобиля | 360°

Эксклюзив 06 ноября 2022, 20:06 «Улетела на заправку». В Москве столкнулись три автомобиля Источник «360»: такси спровоцировало ДТП с тремя авто в СВАО Москвы

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На северо-востоке Москвы произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Водитель такси, спровоцировавший аварию, скрылся с места происшествия, сообщил источник «360».

Все случилось в воскресенье вечером на Березовой аллее в районе дома 12. Водитель такси выехал с заправки и начал разворот. В это время во встречном направлении двигался внедорожник Mercedes.

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«Ушел от удара на встречку — под Nissan Almera и Volvo. Almera крутилась и улетела на заправку. Водитель Almera был зажат», — рассказал собеседник «360».

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На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели принялись извлекать из поврежденной машины водителя Nissan Almera. По словам источника, водитель такси не стал останавливаться и уехал. Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

В ночь на воскресенье в районе пересечения проспекта Маршала Жукова и МКАД столкнулись Opel Insignia и КамАЗ. Иномарка получила серьезные повреждения, и водителя зажало. Прибывшие на место ДТП экстренные службы констатировали смерть водителя.