Укусившую полицейского жительницу ХМАО будут судить

Жительница поселка Игрим (ХМАО) ударила полицейского и укусила его помощника, когда они пытались составить на нее административный протокол. Теперь против женщины возбуждено уголовное дело, написало Ura.ru.

36-летняя жительница ХМАО находилась в нетрезвом состоянии, и сотрудники правоохранительных органов хотели составить на нее протокол за нарушение общественного порядка. Женщина стала отбиваться, ударила одного из полицейских рукой по шее, а другого укусила в предплечье.

Заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.