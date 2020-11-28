Укравшие крышку от люка воры провалились в него. Видео

Незадачливые воры из Петрозаводска погрузили канализационный люк в машину, но уехать не смогли, так как застряли в нем колесом. Их приключения попали в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что похитителям понадобилась помощь. Другой автомобилист вытащил их машину из люка тросом.

По данным местного сайта «Столица на Онего», курьез произошел 22 ноября на Первомайском проспекте, у дома № 42. На помощь угодившим в люк похитителям его крышки пришел жилец дома.

Благодаря видеозаписи личность воров удалось сразу установить. Всего в доме установлено 13 камер: по периметру здания, в подъездах и лифтах.