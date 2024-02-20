Происшествия 20 февраля 2024, 16:19 Укравшего 200 килограммов железнодорожных деталей со станции задержали в Петербурге

Читать 360tv в

В Петербурге в поселке Шушары задержали подозреваемого в краже более 200 килограммов железнодорожных деталей со станции Среднерогатская. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленник украл со станции крепежное оборудование, которое подготовили для утилизации, и повез его в пункт приема черного металла. Подозреваемый попытался продать похищенное, но полиция задержала его. Возбуждено уголовное дело.

Авторы: