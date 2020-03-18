Укравшая в детском саду миллион рублей женщина уехала в Сочи

Предполагается, что злоумышленница заведовала магаданским детским садом в период с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года. За это время она фиктивно устроила на должности воспитателей двух уроженок Колымы.

Женщина просила работниц подделывать документы об их работе и подписывала табели учета рабочего времени. Таким образом, задержанная ежемесячно могла бы начислять и выплачивать сотрудницам зарплаты.

Ущерб от незаконных действий составил более одного миллиона рублей. В аэропорту Сочи подозреваемая попыталась улететь из страны, но ее задержала полиция.

По словам пресс-службы СУ СК РФ по Магаданской области, против мошенницы возбудили уголовное дело. Скоро ее отправят в Магадан для проведения следственных действий.