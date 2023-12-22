Происшествия 22 декабря 2023, 17:22 Украину уличили в попытке отравить летчиков на Кубани Прокуратура Кубани: Украина причастна к попытке отравить летчиков в Армавире РИА «Новости»

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Обвиняемый в попытке отравления военных летчиков на Кубани действовал в составе группы, в которую входили сотрудники госорганов Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, фигурант уголовного дела купил не менее 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка и торт. С помощью шприца он ввел в продукты и спиртные напитки медицинский препарат, а затем передал курьеру, чтобы тот доставил их в ресторан «Царская охота». Там выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища праздновали годовщину выпуска.

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Один из летчиков решил выяснить, кто отправитель спиртного и торта. Им оказался 33-летний уроженец Мелитополя, который попытался скрыться из города. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.