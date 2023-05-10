Происшествия 10 мая 2023, 19:00 Украинцы платили несовершеннолетним россиянам за диверсии Замсекретаря Совбеза РФ Гребенкин: украинцы платили российским подросткам за диверсии РИА «Новости»

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Российские подростки получали деньги от украинских спецслужб и неонацистов за диверсии. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, с февраля 2022 года в России предотвратили более сотни преступлений террористического характера, которые должны были совершить молодые люди.

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В этом году российские правоохранители пресекли попытки диверсий на железной дороге с участием молодых людей, рассказал Гребенкин. Среди исполнителей были несовершеннолетние игроки виртуальных пространств, обратил внимание замсекретаря Совбеза.

«Выяснилось, что за диверсии, — а это, на секунду, — особо тяжкое преступление, — им платили от пяти до 10 тысяч рублей», — отметил Гребенкин.

Заместитель секретаря Совета безопасности добавил, что заказчиками подобных преступлений чаще всего выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок, сообщил RT.

Такие действия украинцев калечат жизни подростков, которые по своей глупости не подозревают о неизбежности ответственности, подчеркнул Гребенкин. Молодые люди наивно полагают, что останутся анонимными и не понесут наказание за преступление.

Гребенкин напомнил о закрепленной законом ответственности за диверсионные и террористические действия. За такие преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге в Саратовской области. Злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне Покровск — Анисовка.