Украинцы обстреляли в Первомайске и Новоайдаре школу искусств, кинотеатр и пенсионный фонд

В течение суток 18 апреля украинские военные формирования трижды открывали огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Под обстрел попали Первомайск и Новоайдар, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

Боевики применяли разные виды вооружения. Они выпустили 18 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 миллиметра и 12 реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч».

Огонь велся, в том числе, по объектам социальной инфраструктуры. В Первомайске от обстрелов пострадали школа искусств, детский спортивный комплекс «Юность» и управление пенсионного фонда, а также здания администрации, отделения Госбанка ЛНР и магазина «Катюша».

Тем временем Украина 19 апреля открыла огонь по приграничному селу Головчино в Белгородской области. Пострадала женщина, есть разрушения. Местная администрация проводит подомовой обход.