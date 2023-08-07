Происшествия 07 августа 2023, 10:09 Украинскую телеведущую Янину Соколову объявили в розыск в России МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову Янина Соколова / YouTube

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МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомственной базы.

Указано, что журналистку разыскивают «по статье УК». По какой именно — традиционно не уточняется.

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Ранее Янина Соколова* привлекла внимание российских правоохранителей русофобскими высказываниями на телевидении. Как в прошлом году сообщал Следственный комитет, она высказывалась о «необходимости убийства русских людей по национальному признаку», причем настаивала на «беспощадном уничтожении». Председатель Следкома Александр Бастрыкин в августе 2022 года поручил возбудить в отношении нее уголовное дело.

Следователи намеревались подробно изучить ее высказывания в рамках расследования. Действиям Соколовой* планировали дать уголовно-правовую оценку. Результаты этих мероприятий не оглашались.

*Янина Соколова включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.