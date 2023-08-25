Происшествия 25 августа 2023, 01:34 Украинскую ракету С-200 сбили в Калужской области МО: системы ПВО сбили украинскую ракету С-200 в Калужской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска попытались атаковать гражданские объекты России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — сказано в публикации.

Реклама

В ведомстве отметили, что украинскую ракету обнаружили и уничтожили средствами противовоздушной обороны над территорией Калужской области.

Ранее, 23 августа, ВСУ обстреляли город Токмак. Ракета попала в частный дом на улице Володарского. По неуточненным данным, никто не пострадал.

В этот же день стало известно о подавлении двух украинских беспилотников в Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, БПЛА были уничтожены средствами ПВО на территории Кировского района.