Важное 21 декабря 2023, 17:16 Украинскую ракету перехватили над Азовским морем Минобороны сообщило об уничтожении ракеты ВСУ над Азовским морем РИА «Новости»

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Выпущенную украинскими боевиками ракету уничтожили российские силы над Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинские военные предприняли попытку ракетной атаки по объектам на территории России около 15:00 по московскому времени. Но выпущенную ВСУ ракету уничтожили средства противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря.

«Около 15:00 киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе прошедшего в четверг, 21 декабря, брифинга заявил, что для атаки гражданских объектов в Крыму и Донбассе украинские боевики используют высокоточные дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, полученные от Великобритании и Франции. Он добавил, что также на вооружении ВСУ находятся американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.