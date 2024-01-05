Важное 05 января 2024, 13:40 Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили над Черным морем Минобороны сообщило о сбитой над Черным морем украинской ракете «Нептун» РИА «Новости»

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Запущенную украинскими боевикам противокорабельную ракету «Нептун» сбили над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что вражескую ракету обнаружили в воздухе и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ракету сбили около 12:30, когда в Севастополе во второй раз ввели режим воздушной тревоги.

Губернатор города Михаил Развожаев предупредил горожан об опасности с воздуха сначала в 11:28, заявив о срабатывании табельных средств маскировки военных в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт. Второй раз он сообщил о воздушной тревоге в 12:36.

Украинские боевики запустили ракету «Нептун» после массированного обстрела Крыма в минувший четверг, 4 января, когда в небе сбили 10 управляемых авиационных снарядов.

Один из осколков от сбитой ракеты попал в дом на улице Глухова в Севастополе. В результате пострадал человек, его доставили в больницу Из дома, куда угодил осколок снаряда, эвакуировали троих.

В селе Черноречье часть ракеты упала в реку. Из населенного пункта эвакуировали жителей 47 домов. Они останутся в пунктах временного размещения до вывоза снаряда на полигон для уничтожения.