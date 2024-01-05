05 января 2024, 13:40
Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили над Черным морем
Минобороны сообщило о сбитой над Черным морем украинской ракете «Нептун»
Запущенную украинскими боевикам противокорабельную ракету «Нептун» сбили над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что вражескую ракету обнаружили в воздухе и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
Реклама
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.
По данным Минобороны, ракету сбили около 12:30, когда в Севастополе во второй раз ввели режим воздушной тревоги.
Губернатор города Михаил Развожаев предупредил горожан об опасности с воздуха сначала в 11:28, заявив о срабатывании табельных средств маскировки военных в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт. Второй раз он сообщил о воздушной тревоге в 12:36.
Украинские боевики запустили ракету «Нептун» после массированного обстрела Крыма в минувший четверг, 4 января, когда в небе сбили 10 управляемых авиационных снарядов.
Один из осколков от сбитой ракеты попал в дом на улице Глухова в Севастополе. В результате пострадал человек, его доставили в больницу Из дома, куда угодил осколок снаряда, эвакуировали троих.
В селе Черноречье часть ракеты упала в реку. Из населенного пункта эвакуировали жителей 47 домов. Они останутся в пунктах временного размещения до вывоза снаряда на полигон для уничтожения.
Черное море
Ракеты
Минобороны РФ
ВСУ
Россия
Реклама
Реклама