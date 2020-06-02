Украинского военного задержали в Крыму при попытке перейти границу с Россией

В Крыму пограничники задержали украинского военного. Он пытался незаконно пересечь государственную границу с РФ.

У военнослужащего при себе не оказалось никаких документов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Ко всему прочему, мужчина был пьян.

«Пограничным управлением ФСБ России по республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо <…> в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнули в силовом ведомстве.

Нарушить границу, по данным ФСБ, пытался военнослужащий ВС Украины Е. Добринский. Во время досмотра у него, предположительно, нашли наркотики. Вещество уже направила на экспертизу.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ. Украинца могут посадить в тюрьму на срок до двух лет — это максимально строгое наказание по этой статье.

Границы Украины тем временем закрыты. В МВД страны допустили, что снимут кордоны 15 июня. Киев намерен ориентироваться в своем решении на опыт европейских соседей.