Важное 10 апреля 2023, 21:49 Работавшего на украинскую разведку россиянина задержали в Запорожской области Запорожские силовики задержали россиянина, работавшего агентом ГУР Минобороны Украины РИА «Новости»

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В Запорожской области силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Молодой человек передавал сведения о местоположении как военных, так и гражданских объектов на территории Запорожья и Херсонской области.

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«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения», — перечислили правоохранители.

По их данным, украинский агент также информировал противника и о других местах скопления мирного населения.

Задержанным оказался россиянин. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

В Свердловской области ранее задержали супругов, которые шпионили в пользу Украины. Муж и жена передавали сведения о деятельности предприятия ОПК в Нижнем Тагиле.