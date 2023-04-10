10 апреля 2023, 21:49
Работавшего на украинскую разведку россиянина задержали в Запорожской области
Запорожские силовики задержали россиянина, работавшего агентом ГУР Минобороны Украины
В Запорожской области силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Молодой человек передавал сведения о местоположении как военных, так и гражданских объектов на территории Запорожья и Херсонской области.
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«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения», — перечислили правоохранители.
По их данным, украинский агент также информировал противника и о других местах скопления мирного населения.
Задержанным оказался россиянин. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
В Свердловской области ранее задержали супругов, которые шпионили в пользу Украины. Муж и жена передавали сведения о деятельности предприятия ОПК в Нижнем Тагиле.
Разведка
Украина
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