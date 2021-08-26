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    26 августа 2021, 21:38

    Мужчина бросил коктейль Молотова в офис украинского омбудсмена

    Дарья Морозова

    Бутылка с зажигательной смесью прилетела в офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Огонь повредил двери и крыльцо. Виновника происшествия задержали, у него нашли и другие взрывчатые вещества.

    Информации о пострадавших нет. Мотивы мужчины пока неизвестны. Правоохранители проводят расследование.

    Ранее пожар и последующий взрыв произошли возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана.