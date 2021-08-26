26 августа 2021, 21:38
Мужчина бросил коктейль Молотова в офис украинского омбудсмена
Бутылка с зажигательной смесью прилетела в офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Киеве. Об этом сообщило ИА Nation News.
Огонь повредил двери и крыльцо. Виновника происшествия задержали, у него нашли и другие взрывчатые вещества.
Информации о пострадавших нет. Мотивы мужчины пока неизвестны. Правоохранители проводят расследование.
Ранее пожар и последующий взрыв произошли возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана.