Происшествия 02 июня 2023, 16:07 Украинским террористам, атаковавшим Шебекино на танках, пришлось отступать пешком — СМИ Mash: террористы из «Легиона „Свобода России“» безуспешно попытались атаковать Шебекино

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Террористы из «Легиона „Свобода России“»* попытались атаковать Белгородскую область в районе Шебекина, сообщил Telegram-канал Mash. Российские военные отбросили их и подбили два их танка. Нападавшие были вынуждены бежать пешком.

По информации канала, первый танк отбросили на территорию Украины. Затем настала очередь экипажа второй бронемашины, который «высунулся пофоткаться» и пропустил момент начала прилетов. Второй танк в итоге тоже ликвидировали.

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В ночь на 1 июня в Шебекине сорвалась еще одна попытка Украины устроить теракт. В атаке участвовали около 70 боевиков. Военные отбросили их из Белгородской области, отразив три атаки и нанеся 11 ударов. Националисты понесли серьезные потери.

В течение всего вчерашнего дня ВСУ усиленно обстреливали Шебекинский городской округ.

После этого власти региона решили усилить патрули Росгвардии и МВД в Шебекине и Белрайоне.

*"Легион «Свобода России»» — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.