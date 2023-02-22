Происшествия 22 февраля 2023, 22:00 Украинский Су-25 сбили в небе над Херсоном ТАСС: в небе над Херсоном сбили штурмовик ВСУ Су-25 РИА «Новости»

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Украинский штурмовик Су-25 сбили в небе над Херсоном. Как сообщил ТАСС представитель экстренных служб, боевики хотели атаковать Новую Каховку.

«Сегодня в районе 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК „Верба“ был сбит украинский Су-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что члены экипажа сбитого самолета погибли. Но военнослужащие ВСУ боятся попасть под обстрел, поэтому не предпринимают попыток отыскать сослуживцев.

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Ранее, 19 февраля, российские военные в воздушном бою над городом Изюм Харьковской области уничтожили украинский Су-27. Накануне российские системы ПВО уничтожили 10 БПЛА ВСУ в районе Антоновки в Херсонской области, у села Токаревка Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР.

За прошедшие сутки украинские войска потеряли около 65 бойцов на Южно-Донецком направлении.